НА ЖИВО: Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре

Украинският президент Володимир Зеленски се среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Акцент на разговорите се очакваше да бъде решение на Вашингтон дали да предостави на Киев ракетите с далечен обсег "Томахоук", но сега фокусът е изместен върху продължилите вчера над 2 часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин и предстояща втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, този път в Будапеща.

Ето и част от първите думи на двама лидери:

Доналд Тръмп: Мисля, че вървим напред, нещата се развиват добре. Започнахме в Аляска, където поговорихме дали може да постигнем нещо. Постигнахме много след мандата на Байдън, за да стигнем дотук и бихме искали скоро нещата да приключат. Искаме войната да приключи Володимир Зеленски: Поздравявам ви за успеха с примирието в Близкия изток, тази победа може би ще помогне да приключи войната. Мисля, че Путин не е готов, но съм уверен, че с ваша помощ тази война ще спре. Виждате, че на бойното поле руската армия няма успехи, те имат много загуби и под формата на жива сила и техника. Трябва да ви благодаря за всички телефонни разговори, които проведохте.

Тръмп потвърди, че ще се срещне с Владимир Путин в Унгария, като заяви, че срещата може да е "двойна" и че ще "поддържаме връзка и с президента Зеленски". Американският лидер коментира и унгарския премиер Виктор Орбан:

"Той ми е симпатичен, аз съм му симпатичен, това е прекрасна страна, той я ръководи прекрасно и там не възникват проблеми, които се появяват в други държави. Ще бъде чудесен домакин".

Мисля, че Путин също иска тази война да спре или поне така казва - каза още Доналд Тръмп.

Няма значение дали форматът ще бъде двустранен или тристранен, заяви от своя страна Зеленски.

"Ние трябва да решаваме къде ни е мястото. Най-важното за народа на Украйна при тези ежедневни нападения е да имаме сериозни гаранции за сигурност. НАТО може да ни ги осигури, но трябва да имаме и въоръжение".

"Надяваме се войната да приключи преди да мислим за "Томахоук", отговори Тръмп на въпрос ще изпратят ли все пак САЩ ракетите с далечен обсег на Украйна.