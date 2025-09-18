Наблюдават се климатични промени в България



България губи около 70% от водата си в системите — основно поради стари, амортизирани водопроводи.

В страната се наблюдават климатични промени, които ни водят към полупустинни условия: по-малко валежи, изсушаване на територии.

Това казва проф. Христо Пимпирев. институциите, които са отговорни за язовирите, питейната вода и водопроводната мрежа, са разделени между различни министерства и ведомства — това усложнява координацията.



Загубата на толкова голям процент вода е нещо, което не можем да си позволим — става дума за недостига на питейна вода, особено в сушави райони.

Не е само въпрос на инфраструктура (водопроводи и язовири), но и на управление и политика — има нужда от по-добра координация между отговорните институции.

Ако не се направят сериозни промени, България може да се превърне в район със значителни засушавания — което ще засегне живота на хората, земеделието, околната среда.





