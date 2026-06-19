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Национален протест на мотористите заради застраховките "Гражданска отговорност"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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национален протест мотористите заради застраховките гражданска отговорност
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Мотоциклетисти от цялата страна се събраха на протест в столицата срещу поскъпването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Те настояват също за възможност за разсрочено плащане, както и за сезонна застраховка, тъй като карат моторите си само през определени месеци.

Реакции има и от Комисията за защита на потребителите и Асоциацията на застрахователите. От КЗП напомнят, че застрахователните услуги са със специална регулация и за тях не важи Законът за въвеждането на еврото, който ограничава възможностите за повишение на цените. А застрахователите обясняват, че динамиката на пазара е свързана и с постепенно връщане към по-реалистични нива след отпадането от пазара на застраховател, който в продължение на години е предлагал застраховка „Гражданска отговорност“ на цени под себестойност.

Красимир Пъргов: „От два месеца пускаме медийни изявления, пускаме жалби, изпращаме един куп писма и никой не иска да ни чуе. Искаме реално от управляващите действие, политическо решение и поета отговорност. Това искаме от премиера и от управляващите. Някой да застане и да каже: „Ще работим с тези хора, имаме им доверие, трябват ни 6 месеца, например.“ Или: „Няма да работим, ще ги сменим, трябват ни 9 месеца.“

Пламен Недев: „За разсроченото плащане те казват, че губят. Какво губят, като ние не караме мотори през зимата?“

Ивайло Иванов: „Това е оферта за застраховка за мотор 750 кубика. Четири компании предлагат годишна застраховка от 176 до 191 евро. Само една компания предлага разсрочено плащане, като първоначалната вноска е 62 евро, а следващата – 54 евро. Миналата година за същия период еднократната вноска беше 31 евро – над 320 процента увеличение.“

Цветелина Иванова: „Не е нормално толкова рязко повишаване на цените без никаква логична и обоснована причина.“

Калин Иванов: „Нашите искания са за връщане на старите цени на застраховките, както и да можем да ги плащаме, когато караме моторите.“

Комисия за защита на потребителите: „Съгласно действащия Закон за въвеждане на еврото в Република България КЗП следи за наличие на необосновано покачване на цените на стоки и услуги. Изключение правят икономическите сектори, в които действа специален регулатор. Такъв е случаят при предоставянето на застрахователни услуги, включително и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети.“

Снимки: Десислава Кулелиева.

Асоциация на българските застрахователи: „По данни на КФН към момента средната цена на застраховката за мотор е 81 евро при нива от 100 евро през април, като границите варират между 44 и 120 евро в зависимост от дружеството. Тази динамика е свързана и с постепенно връщане към по-реалистични пазарни равнища след отпадането от пазара на застраховател, който в продължение на години е предлагал застраховка „Гражданска отговорност“ на цени под себестойност.“

#мотористи #протести

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