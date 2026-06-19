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Обмяната на левове в евро: Още 12 дни безплатно в търговските банки

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Обмяната на левове в евро: Още 12 дни безплатно в търговските банки
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Точно 11 дни остават до безплатната обмяна на левове в евро в банките у нас без такси. Изтеглените до момента банкноти и монети са почти 93% и остават още 2.3 милиарда лева. Обмяната на левчетата остава безплатна завинаги само в БНБ. Каква обаче ще е съдбата на липсващите левове? Стотинка по стотинка и така - част морето е платено. Ида чака почти половин година, за да обмени спестяванията от касичка.

Ида: „Около 200 и няколко лева в евро обмених - така че 100 евро получих кеш.“

- За какво ще ги похарчите?

- „За Гърция, за морето ще е. Все си казвах, че ще ходя - в началото на годината нямаше никакъв шанс да се наредя и да чакам всички и просто сега ми дойде моментът.“

Тя избира да обмени старите пари в БНБ, а ако беше избрала търговска банка след 1 юли - щеше да плаща такса за обмяната, каква - всяка банка преценява.

Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България: „Към днешна дата процентът вече е 93% като очакваме още едно малко увеличение на този процент в последните дни, като вече се наблюдава в банковите клонове леко оживяване от страна на хора, които са очаквали последния момент.“

7% от монетите и банкнотите, които са били в обращение, обаче все още не са изтеглени.

Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България: „Това е нормално - има пари, които са загубени, пари, които са в чужбина, в туристи, винаги оставя някаква част, която не се обменя. Над 3 милиарда броя български монети от 1 стотинка до 2 лева бяха в обръщение. Общото им тегло е близо 10 500 тона.“

Над 1 килограм от тях държа аз. Те са сортирани по стотинка и две, това бяха и най-разпространените монети преди да станем част от еврозоната. За колко време ще ги обменим - предстои да разберем. След десетина минути сме готови. А тези, които са обърнали всички левове в евро като Нели, вече отиват в националната банка и да уедрят събраните евромонети.

Нели: „300 евро съм си приготвила - аз събирам всеки ден.“

Иначе над 8.4 милиарда евро вече са в обращение у населението.

#търговски банки #12 дни безплатно #левове #евро #новини в Метрото

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