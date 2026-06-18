Националните ни отбори по баскетбол до 14 г. на турнир в Турция

Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 години ще

участват на международен турнир в Турция. Срещите от проекта YDF ще

бъдат в периода от 23 до 27 юни в Чанаккале.

Тимът при момчетата до 14 години ще бъде воден от треньорите Георги

Давидов и Милен Костов. Със състава при момичетата ще работят Венцислав

Костов и Анхела Йошовска. Преди турнира тимовете ще бъдат на лагер в

Димитровград от 20 юни.

В надпреварата участие ще вземат още отбори от Турция, Косово, Северна

Македония и Румъния.

Програма на турнира:

23 юни (вторник) - почивен за нашите отбори;

24 юни (сряда):

13.00 ч. - Северна Македония 14 - България 14 - момичета

15.00 ч. - Северна Македония 14 - България 14 - момчета

25 юни (четвъртък):

13.00 ч. - България 14 - Румъния 14 - момичета

15.00 ч. - България 14 - Румъния 14 - момчета

26 юни (петък):

17.00 ч. - Косово 14 - България 14 - момичета

19.00 ч. - Косово 14 - България 14 - момчета

27 юни (събота):

13.00 ч. - България 14 - Турция 14 - момичета

15.00 ч. - България 14 - Турция 14 - момчета