Националните ни отбори по баскетбол до 14 г. на турнир в Турция

Срещите от проекта YDF щебъдат в периода от 23 до 27 юни в Чанаккале.
Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 години ще
участват на международен турнир в Турция. Срещите от проекта YDF ще
бъдат в периода от 23 до 27 юни в Чанаккале.
Тимът при момчетата до 14 години ще бъде воден от треньорите Георги
Давидов и Милен Костов. Със състава при момичетата ще работят Венцислав
Костов и Анхела Йошовска. Преди турнира тимовете ще бъдат на лагер в
Димитровград от 20 юни.
В надпреварата участие ще вземат още отбори от Турция, Косово, Северна
Македония и Румъния.
Програма на турнира:
23 юни (вторник) - почивен за нашите отбори;
24 юни (сряда):
13.00 ч. - Северна Македония 14 - България 14 - момичета
15.00 ч. - Северна Македония 14 - България 14 - момчета
25 юни (четвъртък):
13.00 ч. - България 14 - Румъния 14 - момичета
15.00 ч. - България 14 - Румъния 14 - момчета
26 юни (петък):
17.00 ч. - Косово 14 - България 14 - момичета
19.00 ч. - Косово 14 - България 14 - момчета
27 юни (събота):
13.00 ч. - България 14 - Турция 14 - момичета
15.00 ч. - България 14 - Турция 14 - момчета