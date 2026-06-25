Националният ни отбор по волейбол за мъже под 18 г. стартира участието си на Балканиадата срещу Молдова

Българският национален отбор за мъже под 18 години стартира днес участието си на Балканиадата, като в черногорската столица Подгорица тимът среща Молдова от 13:00 часа.

Утре съперник на България е Гърция, а двубоят е от 15:30. В последния мач от групата българският тим се изправя срещу Сърбия на 27 юни от 20:30 часа. В другата група са отборите на Черна гора, Турция и Косово.

Треньорът Мирослав Живков определи следния състав за Балканиадата:

Разпределители: Петър Антонов, Никола Великов

Нападатели: Кристиян Иванов, Павел Дженев

Посрещачи: Никола Градинаров, Орлин Друмев, Милко Багдасаров

Централни блокировачи: Адриан Ганев, Данил Ръчиу, Георги Димитров, Кристиян Косев

Либеро: Ивайло Донов, Александър Диков