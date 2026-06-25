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Националният ни отбор по волейбол за мъже под 18 г. стартира участието си на Балканиадата срещу Молдова

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Спорт
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Мачът е днес от 13:00 часа

Националният ни отбор по волейбол за мъже под 18 г. стартира участието си на Балканиадата срещу Молдова
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Българският национален отбор за мъже под 18 години стартира днес участието си на Балканиадата, като в черногорската столица Подгорица тимът среща Молдова от 13:00 часа.

Утре съперник на България е Гърция, а двубоят е от 15:30. В последния мач от групата българският тим се изправя срещу Сърбия на 27 юни от 20:30 часа. В другата група са отборите на Черна гора, Турция и Косово.

Треньорът Мирослав Живков определи следния състав за Балканиадата:

Разпределители: Петър Антонов, Никола Великов

Нападатели: Кристиян Иванов, Павел Дженев

Посрещачи: Никола Градинаров, Орлин Друмев, Милко Багдасаров

Централни блокировачи: Адриан Ганев, Данил Ръчиу, Георги Димитров, Кристиян Косев

Либеро: Ивайло Донов, Александър Диков

#национален отбор на България по волейбол до 18 г.

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