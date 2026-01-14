БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 134 тона отпадъци са извозени вчера от районите "Слатина" и "Подуяне"

от БНТ
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Столична община ще продължи да информира своевременно за напредъка по дейностите

134 тона отпадъци извозени районите слатина подуяне
Снимка: Столична община
Продължава активната работа по извозването на натрупаните отпадъци в районите с изтекли концесионни договори в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков изнесе актуалните данни за текущата обстановка в районите, в които ситуацията е най-утежнена - “Слатина”, “Подуяне” и “Люлин”.

"Вчера за втори пореден ден успяхме да преизпълним стандартната норма от 90 тона за районите “Слатина” и “Подуяне”, като от там за извозени общо 134 тона отпадъци", заяви Николай Неделков.

В район “Подуяне” вчера основно е почистван ж.к. "Сухата река", като единични точки там се довършват и днес.

През днешния ден работата продължава в следните зони: карето между ул. „Александър Екзарх” – бул “Владимир Вазов” – жп линията“, карето между ул. „Витиня”, бул. “Владимир Вазов”, ул. “Рилска обител”, бул. “Ботевградско шосе“, карето между ул. „Стефан Караджа”, ул. “Сопот”, ул “Ангел Войвода“, карето между бул. „Ботевградско шосе”, ул. “Летоструй”, вл. “Княгиня Косара” , ул. “Поп Гру, за да се навакса с извозването на отпадъци около големите контейнери. Работата продължава и в ж.к. “Левски”, където ще бъдат обслужени както големите, така и единичните контейнери.

В район “Слатина” вчера са почистени основни улици и карета, сред които Летище София, ул. „Гео Милев“ (частично), ул. „Прелом“, ул. „Атанас Иширков“, ул. „Акад. Г. Бончев“, ул. „Мирково“, както и карета в ж.к. „Хр. Смирненски“, кв. “Редута”, ж.к. “Гео Милев” и кв. “Яворов”. През днешния ден екипите продължават работа по останалите точки от тези карета и на нови участъци, включително карета около „Гео Милев“, „Цариградско шосе“, ж.к. „Яворов“, както и улиците „Манастирска“, „Едисон“, „Виница“, „Христо Максимов“, „Юндола“, „Блага Димитрова“, „Бричебор“, „Иларион Драгостинов“ и „Петър Митов”.

По данни на „Софекострой“, в район “Люлин” вчера са почистени критични точки по улиците с масов градски транспорт. През днешния ден екипите продължават работа по вътрешнокварталните улици в микрорайоните 3-ти, 4-ти, 8-ми, 9-ти и 10-ти, както и във вътрешните части на 6-ти и 7-ми микрорайон, за да се съберат отпадъците около контейнерите.

#кризата с боклука #боклука в София #столичен инспекторат #Столична община #сметоизвозване #сметопочистване

