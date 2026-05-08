Над 150 ученици участваха в Голямата диктовка

„Над 150 ученици се включиха в тазгодишното издание на Голямата диктовка. Участниците провериха знанията си по български език, като писаха текст с различни правописни и граматически трудности. Тази година Голямата диктовка е посветена на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание. Участници на възраст от 7 до 70 години писаха част от мислите на Любен Каравелов, споделени в политическата му брошура „Български глас“.

Организаторите обясняват, че идеята е учениците да учат езика по интересен и забавен начин.

Освен състезателен елемент, диктовката има и образователна цел – да насърчи повече млади хора да обръщат внимание на грамотността и правилния правопис.