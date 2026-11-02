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Най-добрите ни тенисисти губят позиции в ранглистата на АТР

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Григор Димитров отстъпва с 10 места в класацията.

григор димитров участва турнира лос кабос
Снимка: AP Photo
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Григор Димитров загуби позиции в ранглиста на АТР, която от тази седмица е с нов лидер - Александър Зверев.

35-годишният Димитров отстъпва с 10 места и вече е 134-ти, но продължава да бъде най-високо в класацията сред българите с актив от 422 точки. През уикенда той стартира от първия кръг на квалификациите за турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж, но отстъпи в три сета пред Адолфо Вайехо.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също губи едно място и вече е 286-и, докато българинът с трета най-висока позиция Димитър Кузманов пада с пет места до 363-тото.

Най-добрият българин в ранглистата на двойки Александър Донски се смъква с три места до 81-вото, след като през миналата седмица 28-годишният състезател и Давид Поляк (Чехия) допуснаха поражение в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Сеул.

Александър Зверев се превърна в 30-ия тенисист, който оглавява световната ранглиста и е първият германец след Борис Бекер, който е номер 1 в началото на 90-те години на миналия век. Бекер прекарва общо 12 седмици на върха на класацията.

29-годишният Зверев е с актив от 9550 точки и изпреварва Яник Синер (Италия), който пропусна голяма част от кампанията заради контузия и няма да се завърне преди началото на следващата година.

В челната десетка четирима тенисисти печелят по една позиция за сметка на Феликс Оже-Алиасим (Канада), който също е с травма и няма да играе до края на сезона.

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#ранглиста АТР #Григор Димитров

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