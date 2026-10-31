Григор Димитров загуби на старта на квалификациите в Париж

Григор Димитров отпадна на старта на квалификациите на последния за сезона турнир от Мастърс 1000 сериите – в Париж. Най-добрият български тенисист, който получи покана за участие в пресявките („уайлд кард“), отстъпи с 1:2 сета пред Адолфо Вайехо (Парагвай), в отделните части 6:7 (3), 6:4, 3:6. Двубоят във френската столица продължи близо два часа и половина, а загубата сложи край на сезон 2026 за Григор Димитров в Световния тур (освен ако не получи показа за Стокхолм).

Григор Димитров започна двубоя по-добре и първи стигна до пробив в третия гейм, който затвърди с лекота на 0 за аванс от 3:1. Вайехо обаче бързо се съвзе и непосредствено след втората пауза в сета успя да върне пробива и да изравни за 3:3. В деветия гейм финалистът от 2023 г. беше близо до нов пробив, който можеше да му осигури възможността да сервира за сета. Димитров обаче пропусна и 5-те брейк пойнта, които се откриха пред него. В крайна сметка изходът на сета се реши в тайбрек, в който парагваецът показа по-добра концентрация и се наложи със 7:3 точки.

През втората част срещата продължи да бъде равностойна, като в първите деветия гейма пред двамата претенденти не се откри нито една точка за пробив. В десетия гейм Димитров стигна до два брейк-бола, с цената на сетболи, като успя да реализира втория, като по този начин прати двубоя в пълния му формат.

Във финалната трета част Димитров не успя да задържи нивото си, допусна на два пъти да загуби подаването си и приключи участието си в турнира.