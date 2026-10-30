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Александър Зверев ще оглави ранглистата в понеделник

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Зверев ще бъде едва вторият германец, оглавявал световната ранглиста при мъжете, след Борис Бекер. Неговият сънародник достигна до първото място на 28 януари 1991 г.

александър зверев стартира успех мастърса шанхай
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Александър Зверев ще стане 30-ият тенисист, достигнал до първото място в световната ранглиста на АТР, на 2 ноември (понеделник).

Германецът си гарантира изкачването на върха още в понеделник, след като се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 500 във Виена. В четвъртък той победи Талон Грикспор във втория кръг на надпреварата.

„Това е нещо много специално. Усещането да бъдеш на върха на света е невероятно. Различно е от спечелването на турнир или титла, но е изключително вълнуващо да знаеш, че името ти ще бъде до номер 1, когато излезе новата ранглиста“, заяви Зверев.

Германецът ще стане вторият най-възрастен тенисист, достигнал за първи път до върха на световната ранглиста. На 29 години и шест месеца той ще отстъпва единствено на Джон Нюкомб, който е бил на 30 години, когато оглавява класацията през 1974 г. – година след създаването на ранглистата на АТР.

Зверев вече е спечелил множество от най-престижните отличия в тениса, сред които две титли от Финалите на АТР, две от Големия шлем, олимпийско злато и седем трофея от сериите Мастърс 1000. Повече от четири години след първото си изкачване до второто място в света германецът ще добави към визитката си и членство в елитния клуб на тенисистите, оглавявали ранглистата.

Зверев ще измести Яник Синер, който заема първата позиция от 13 април по време на настоящия си период на върха. Германецът си гарантира и отличието за номер 1 в края на годината.

29-годишният тенисист стигна до върха до голяма степен благодарение на силното си представяне в турнирите от Големия шлем през тази година. Той спечели първите две големи титли в кариерата си на „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ, а освен това достигна до финала на Уимбълдън и полуфиналите на Откритото първенство на Австралия.

Зверев игра и финал на турнира от сериите Мастърс 1000 в Мадрид. Той има баланс от 64 победи и 16 поражения през 2026 г. Единствено Даниил Медведев също е преминал границата от 50 успеха през сезона.

Зверев ще бъде едва вторият германец, оглавявал световната ранглиста при мъжете, след Борис Бекер. Неговият сънародник достигна до първото място на 28 януари 1991 г.

Така активните тенисисти, които са били номер 1 в света, вече ще бъдат петима – Зверев, Синер, Карлос Алкарас, Медведев и Новак Джокович.

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