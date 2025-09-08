БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Наказаха Йерай Алверес за 10 месеца

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Футболистът на Атлетик Билбао даде положителна допинг проба през май.

Снимка: БТА
Йерай Алварес се забърка в сериозни неприятности. Футболистът на Атлетик Билбао беше наказан за 10 месеца заради положителен допинг тест след мач от Лига Европа. Това съобщиха от УЕФА.

Испанецът е дал положителна проба за забраненото вещество канренон след домакинската загуба на баските от Манчестър Юнайтед с 0:3 на полуфиналите във втория по сила турнир през май. Централният защитник прие доброволно свето наказание на 2 юни, а месец по-късно заяви, че неволно е погълнал забраненото вещество в лекарство, използвано за лечение на косопад. През 2016 година той бе диагностициран с рак на тестисите и обясни, че е приемал лекарството като част от лечението си за алопеция.

"На заседанието си на 19 август 2025 година съответният дисциплинарен орган на УЕФА реши да отстрани играча за десет (10) месеца, считано от датата на временното отстраняване (т.е. 2 юни 2025) и завършващо на 2 април 2026-а, за извършване на неумишлено нарушение на антидопинговите правила", информираха от Европейската футболна централа.

"В съответствие с член 10.14.2 от Антидопинговите правила на УЕФА, футболистът може да се върне да тренира с отбор или да използва съоръженията на даден клуб през последните два месеца от периода на забраната си, т.е. считано от 2 февруари 2026 година."

Алварес е продукт на младежката академия на Атлетик Билбао и има 257 участия във всички турнири за мъжкия отбор на испанския клуб.

