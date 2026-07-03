Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма до село Пастух

Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма до кюстендилското село Пастух. Първоначалната информация беше, че възрастно семейство с две внучета е изчезнало във водите на река Струма. По-късно стана ясно, че внучетата са били три. Открити са две тела - на мъж и жена до момента. Издирват се две деца на 8 и 11 години.

Полиция, екипи на пожарната и доброволци са в района изчезването.

Столичната община изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирвателната операция край река Струма. Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те отпътуваха незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие.

"В този тежък момент мислите ни са с близките на загиналите. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и се надяваме издирвателната операция да даде надежда", посочват от Столична община.

От община Бобошево отправиха спешен призив всеки, който може да се включи в издирването на двете деца по поречието на Струма.

"Две деца се издирват в река Струма, по течението от село Пастух надолу. Всяка минута е от огромно значение! Обръщаме се с апел към всички граждани, местни жители и най-вече към рибарите в района, които познават реката, скритите места и спецификата на течението: Как можете да помогнете веднага? Включете се в търсенето по брега: Ако сте наблизо и имате възможност, включете се в обхождането на бреговата ивица. Помощ от рибари и собственици на лодки: Всеки, който разполага с подходяща екипировка (гащеризони, ботуши, лодки, мощни фенери), е изключително нужен на терен! Бъдете бдителни: Ако живеете или се намирате в близост до поречието на Струма след с. Пастух, оглеждайте се непрекъснато."

От общината молят всички доброволци също да бъдат изключително внимателни.

Снимки: БТА