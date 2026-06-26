Наоми Осака достигна до първия си финал на тревна настилка

Наоми Осака продължава възхода си през сезона, след като се класира за финала на турнира от сериите WTA 500 в Бад Хомбург, Германия. Бившата №1 в световната ранглиста надигра китайката Синюй Ван с 6:3, 6:3 за 70 минути и си осигури място в мача за трофея.

За четирикратната шампионка от Големия шлем това е историческо постижение, тъй като тя достигна до първия финал на тревна настилка в своята кариера. Успехът идва само дни преди началото на Уимбълдън, където досега никога не е преминавала отвъд третия кръг.

Осака демонстрира солидна игра въпреки високите температури в германския град, които достигнаха около 30 градуса по Целзий. Японката контролираше двубоя през по-голямата част от времето и не позволи на съперничката си да намери ритъм.

В съботния финал тя ще срещне победителката от другия полуфинал между поставената под №4 Каролина Мухова и румънската квалификантка Елена-Габриела Русе. Срещата между двете беше временно прекъсната заради горещото време след първия сет, спечелен от Мухова с 6:4.

Осака ще преследва първата си титла от Откритото първенство на Австралия през 2021 година. Оттогава насам тя достигна до още няколко финала, но не успя да се върне на върха.

Заради очакваните още по-високи температури организаторите на турнира взеха решение да изтеглят началния час на финала с два часа и половина по-рано. От турнира обясниха, че промяната е предприета с цел да се гарантира безопасността и доброто състояние на състезателите, зрителите и всички участници в събитието.