БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наоми Осака достигна до първия си финал на тревна настилка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Японската звезда победи Синюй Ван в Бад Хомбург и ще спори за първа титла от повече от пет години

наоми осака достигна първия финал тревна настилка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Наоми Осака продължава възхода си през сезона, след като се класира за финала на турнира от сериите WTA 500 в Бад Хомбург, Германия. Бившата №1 в световната ранглиста надигра китайката Синюй Ван с 6:3, 6:3 за 70 минути и си осигури място в мача за трофея.

За четирикратната шампионка от Големия шлем това е историческо постижение, тъй като тя достигна до първия финал на тревна настилка в своята кариера. Успехът идва само дни преди началото на Уимбълдън, където досега никога не е преминавала отвъд третия кръг.

Осака демонстрира солидна игра въпреки високите температури в германския град, които достигнаха около 30 градуса по Целзий. Японката контролираше двубоя през по-голямата част от времето и не позволи на съперничката си да намери ритъм.

В съботния финал тя ще срещне победителката от другия полуфинал между поставената под №4 Каролина Мухова и румънската квалификантка Елена-Габриела Русе. Срещата между двете беше временно прекъсната заради горещото време след първия сет, спечелен от Мухова с 6:4.

Осака ще преследва първата си титла от Откритото първенство на Австралия през 2021 година. Оттогава насам тя достигна до още няколко финала, но не успя да се върне на върха.

Заради очакваните още по-високи температури организаторите на турнира взеха решение да изтеглят началния час на финала с два часа и половина по-рано. От турнира обясниха, че промяната е предприета с цел да се гарантира безопасността и доброто състояние на състезателите, зрителите и всички участници в събитието.

#тенис турнир в Бад Хомбург 2026 #Наоми Осака

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
4
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
5
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
6
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: WTA

Медисън Кийс и Татяна Мария ще играят за титлата на тенис турнира в Ийстбърн
Медисън Кийс и Татяна Мария ще играят за титлата на тенис турнира в Ийстбърн
Ига Швьонтек стартира защитата на титлата си от Уимбълдън срещу американка Ига Швьонтек стартира защитата на титлата си от Уимбълдън срещу американка
Чете се за: 01:15 мин.
Елена Остапенко и Мадисън Кийс продължават уверено към нова титла в Ийстбърн Елена Остапенко и Мадисън Кийс продължават уверено към нова титла в Ийстбърн
Чете се за: 01:27 мин.
Наоми Осака е на крачка от първия си финал на трева Наоми Осака е на крачка от първия си финал на трева
Чете се за: 01:45 мин.
Организаторите на Уимбълдън са изненадани и разорачовани от планирания протест на играчите срещу размера на наградния фонд Организаторите на Уимбълдън са изненадани и разорачовани от планирания протест на играчите срещу размера на наградния фонд
Чете се за: 03:12 мин.
Елизара Янева отпадна във втория кръг на квалификациите на Уимбълдън Елизара Янева отпадна във втория кръг на квалификациите на Уимбълдън
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста
Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Властите в Крим обявиха извънредно положение
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ