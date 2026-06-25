Наоми Осака е на крачка от първия си финал на трева

Наоми Осака продължава впечатляващото си представяне на турнира от сериите WTA 500 в Бад Хомбург и вече е само на една победа от първия финал на тревни кортове в своята кариера.

Четирикратната шампионка от Големия шлем не срещна затруднения в четвъртфиналите и победи рускинята Екатерина Александрова с 6:2, 6:2 за малко повече от час игра.

Успехът има специална стойност за японката, тъй като Александрова е 19-а в световната ранглиста. Това е 49-а победа на Осака срещу тенисистка от Топ 20, но първа на тревна настилка. До този момент тя беше загубила и осемте си предишни двубоя срещу състезателки от елита на тази настилка.

С класирането си за полуфиналите Осака достигна и до първия си полуфинал през сезона, както и до първи от Откритото първенство на САЩ през 2025 година насам.

В спор за място на финала японката ще се изправи срещу китайката Синюй Ван, която продължи напред без игра след отказването на украинката Елина Свитолина заради контузия в дясното бедро.

В другия полуфинал една срещу друга ще се изправят румънската квалификантка Елена-Габриела Русе и поставената под номер 4 в схемата Каролина Мухова. Русе отстрани американката Ема Наваро, докато чехкинята осъществи обрат срещу Клара Таусон, за да си осигури място сред най-добрите четири в надпреварата.