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Наоми Осака и Мадисън Кийс си осигуриха място в третия кръг на US Open

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Спорт
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Осака преодоля чехкиня, а Кийс надви унгарка.

Наоми Осака и Мадисън Кийс си осигуриха място в третия кръг на US Open
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Двукратната шампионка Наоми Осака и Мадисън Кийс постигнаха победи и се класираха за третия кръг в женската схема на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Любимката на феновете в Ню Йорк Осака спечели оспорван мач срещу чехкинята Катержина Синиакова с 6:2, 5:7, 6:1, използвайки психологическата си устойчивост, която е усъвършенствала в опита си на корта, където спечели първата си титла от Големия шлем преди осем години.

„Просто си казах, че е чест да играя на този корт. Искам да продължа да играя пред вас, ако е възможно“, каза японката пред публиката на „Артър Аш“.

Номер 13 в схемата Осака ще играе в следващия кръг с Елизе Мертенс (Белгия), която отстрани Мария Тимофеева (Узбекистан) с 6:2, 7:6(5).

Мачът на 28-годишната японка не беше единственият оспорван, след като американката Мадисън Кийс направи епичен обрат срещу унгарката Анна Бондар, за да триумфира с 5:7, 6:4, 7:6(5 и да зарадва домакинските фенове.

Финалистката от 2017-а записа забележителни 34 печеливши удара от форхенд, за да свърши работата, и отдаде цялата заслуга на своите сънародници, след като принуди Бондар да направи грешка на мрежата при мачбол.

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#US Open 2026 #Мадисън Кийс #Наоми Осака

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