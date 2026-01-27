БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Назначиха нови експертизи на обвинения в убийство на екопътека "Невястата" край Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
комплексна психиатрична психологична експертиза назначена обвинения убийство екопътека bdquoневястатаldquo смолян
Слушай новината

Комплексна психиатрична и психологична експертиза е назначена на обвиняемия за убийството на екопътека "Невястата" край Смолян, съобщи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. Убийството на 40-годишния Павел Христов от Ямбол е извършено вечерта на 21 септември 2025 г., като за деянието е задържан 42-годишният Ненчо Ненчев от Сливен.

След представяне на експертното заключение съдът ще направи нова цялостна преценка на всички събрани доказателства, като вероятността делото да бъде приключено в кратък срок е голяма, смята Симов.

Ненчев е привлечен като обвиняем за това, че на 21 септември 2025 г. около 20.30 ч., на разстояние около 380 метра от паркинга на параклис в местност край екопътека "Невястата", умишлено е умъртвил Павел Христов чрез нанасяне на удари с нож.

Според обвинението Ненчев е нанесъл 14 прободни рани в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците на жертвата, в резултат на което Христов е починал.

Досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Смолян.

#екпертизи по делото #Смолян #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
6
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор
Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор
Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица" Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица"
Чете се за: 01:05 мин.
19 години затвор за мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит 19 години затвор за мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз" Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
Чете се за: 01:40 мин.
Адмирал Емил Ефтимов: Модерната война е не само въпрос на ресурси Адмирал Емил Ефтимов: Модерната война е не само въпрос на ресурси
Чете се за: 02:25 мин.
Делото за катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, ще се води по съкратената процедура Делото за катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, ще се води по съкратената процедура
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев "Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ