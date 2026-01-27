Назначиха нови експертизи на обвинения в убийство на екопътека "Невястата" край Смолян

Комплексна психиатрична и психологична експертиза е назначена на обвиняемия за убийството на екопътека "Невястата" край Смолян, съобщи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. Убийството на 40-годишния Павел Христов от Ямбол е извършено вечерта на 21 септември 2025 г., като за деянието е задържан 42-годишният Ненчо Ненчев от Сливен.

След представяне на експертното заключение съдът ще направи нова цялостна преценка на всички събрани доказателства, като вероятността делото да бъде приключено в кратък срок е голяма, смята Симов.

Ненчев е привлечен като обвиняем за това, че на 21 септември 2025 г. около 20.30 ч., на разстояние около 380 метра от паркинга на параклис в местност край екопътека "Невястата", умишлено е умъртвил Павел Христов чрез нанасяне на удари с нож.

Според обвинението Ненчев е нанесъл 14 прободни рани в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците на жертвата, в резултат на което Христов е починал.

Досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Смолян.