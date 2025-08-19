БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Неприятни новини за Яник Синер преди US Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Жребият за основната схема на сингъл на Откритото първенство на САЩ е насрочен за неделя.

Яник Синер
Снимка: БТА
Слушай новината

Водачът в световната ранглиста Яник Синер отказа участие на турнира на смесени двойки на US Open, където трябваше да си партнира с чехкинята Катержина Синякова.

Надпреварата започна днес, но официалният жребий и редът на игра вече не включваха участието на Синер-Синякова.

Даниел Колинс и Крисчън Харисън заеха мястото на Синер-Синякова в жребия и ще играят срещу Белинда Бенчич и Александър Зверев в първия кръг.

Жребият за основната схема на сингъл на Откритото първенство на САЩ е насрочен за неделя.

Свързани статии:

Карлос Алкарас спечели титлата в Синсинати след отказване на Яник Синер
Карлос Алкарас спечели титлата в Синсинати след отказване на Яник Синер
Резултатът бе 5:0 гейма в полза на испанеца при отказването на...
Чете се за: 01:50 мин.
#US Open 2025 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
3
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
4
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
5
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
6
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Тенис

Виктория Томова с изразителна победа в квалификациите на US Open
Виктория Томова с изразителна победа в квалификациите на US Open
Донски е на четвъртфинал на двойки в София Донски е на четвъртфинал на двойки в София
Чете се за: 01:00 мин.
Янаки Милев и Пьотр Нестеров отпаднаха на двойки в София Янаки Милев и Пьотр Нестеров отпаднаха на двойки в София
Чете се за: 01:00 мин.
Артур Фис се оттегля и от US Open Артур Фис се оттегля и от US Open
Чете се за: 01:45 мин.
Шампионът от Уимбълдън Иван Иванов с втора загуба на Чаланджър в София Шампионът от Уимбълдън Иван Иванов с втора загуба на Чаланджър в София
Чете се за: 02:25 мин.
36 българчета ще играят във втория кръг на турнир до 16 г. от Тенис Европа 36 българчета ще играят във втория кръг на турнир до 16 г. от Тенис Европа
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна
Чете се за: 06:52 мин.
По света
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ