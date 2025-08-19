Неприятни новини за Яник Синер преди US Open

Водачът в световната ранглиста Яник Синер отказа участие на турнира на смесени двойки на US Open, където трябваше да си партнира с чехкинята Катержина Синякова.



Надпреварата започна днес, но официалният жребий и редът на игра вече не включваха участието на Синер-Синякова.

Даниел Колинс и Крисчън Харисън заеха мястото на Синер-Синякова в жребия и ще играят срещу Белинда Бенчич и Александър Зверев в първия кръг.

Жребият за основната схема на сингъл на Откритото първенство на САЩ е насрочен за неделя.