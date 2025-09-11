Загуби за български тенисистки на турнири в Сърбия, Полша и Гърция

Българката Дария Великова (на снимката) отпадна във втория кръг на единично на турнира по тенис на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара. 21-годишната Великова отстъпи пред румънката Патриция Гойна с 1:6, 4:6.

Виктория Велева допусна поражение във втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Радом (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара. Тя отстъпи пред Соня Женихова (Германия) с 6:3, 5:7, 6:0. Двубоят продължи 2 часа и 30 минути.

Велева отпадна и на четвъртфиналите на двойки. Българката и Мила Машич (Сърбия) бяха надиграни от първите поставени Даря Горска (Полша) и Ема Славикова (Чехия) с 5:7, 6:2, 4:10.

Междувременно, Беатрис Спасова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишната Спасова и Джулиана Бестети (Италия) отстъпиха с 3:6, 3:6 на водачките в схемата Мариана (Гърция) и Ивета Дапкуте (Литва). В края на август Спасова достигна до четвъртфиналите на двойки на друг турнир в Гърция.