БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Загуби за български тенисистки на турнири в Сърбия, Полша и Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Отпаднаха от турнири с награден фонд 15 000 долара.

Дария Великова
Снимка: БТА
Слушай новината

Българката Дария Великова (на снимката) отпадна във втория кръг на единично на турнира по тенис на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара. 21-годишната Великова отстъпи пред румънката Патриция Гойна с 1:6, 4:6.

Виктория Велева допусна поражение във втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Радом (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара. Тя отстъпи пред Соня Женихова (Германия) с 6:3, 5:7, 6:0. Двубоят продължи 2 часа и 30 минути.

Велева отпадна и на четвъртфиналите на двойки. Българката и Мила Машич (Сърбия) бяха надиграни от първите поставени Даря Горска (Полша) и Ема Славикова (Чехия) с 5:7, 6:2, 4:10.

Междувременно, Беатрис Спасова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишната Спасова и Джулиана Бестети (Италия) отстъпиха с 3:6, 3:6 на водачките в схемата Мариана (Гърция) и Ивета Дапкуте (Литва). В края на август Спасова достигна до четвъртфиналите на двойки на друг турнир в Гърция.

#Дария Великова #Виктория Велева #Беатрис Спасова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
5
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
6
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Тенис

Лиа Каратанчева е полуфиналистка на двойки на турнир в Румъния
Лиа Каратанчева е полуфиналистка на двойки на турнир в Румъния
Джордж Лазаров с четвърти пореден успех на турнир в Сърбия Джордж Лазаров с четвърти пореден успех на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:22 мин.
Ярко Ниеминен: Подхождаме уверено, но не високомерно към двубоя с България Ярко Ниеминен: Подхождаме уверено, но не високомерно към двубоя с България
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания
Чете се за: 03:00 мин.
Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група
Чете се за: 02:30 мин.
Александър Василев: Горд съм да представям България Александър Василев: Горд съм да представям България
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ