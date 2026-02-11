БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нерви от стомана: Фрайбург пречупи Херта в трилър от бялата точка

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Елитният тим се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Германия.

Фрайбург - Херта дузпи
Снимка: БТА
Слушай новината

Фрайбург се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Германия след драматичен успех над Херта Берлин с 5:4 след дузпи. Тимът от Първа Бундеслига оцеля в истински трилър в столицата и сложи край на мечтата на втородивизионния състав за изненадващ пробив напред.

Редовното време завърши без попадения, а развръзката настъпи в продълженията. Юито Сузуки даде аванс на Фрайбург в 96-ата минута, но Херта показа характер и изравни чрез Фабиан Рийз в 104-ата, пращайки двубоя към изпълнение на 11-метрови удари.

При дузпите нервите на домакините не издържаха. Паскал Клеменс и Михаел Кюизанс пропуснаха своите изпълнения, което наклони везните в полза на гостите. Спасената дузпа на Йоан Манзамби не се оказа фатална за Фрайбург, а именно Сузуки сложи точка на спора с решаващия удар от бялата точка.

Така тимът от елита, който игра финал в турнира през 2022 година, отново е сред най-добрите четири.

По-късно днес 20-кратният носител на трофея Байерн Мюнхен приема РБ Лайпциг, а вече място на полуфиналите си осигуриха още Щутгарт – действащият шампион, и Байер Леверкузен.

#Купа на Германия по футбол 2025/26 #ФК Фрайбург #Херта Берлин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
1
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
2
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
4
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
6
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европейски футбол

Комо шокира Наполи и е на полуфинал за Купата на Италия
Комо шокира Наполи и е на полуфинал за Купата на Италия
Шешко спаси Юнайтед в 96-ата минута срещу Уест Хем Шешко спаси Юнайтед в 96-ата минута срещу Уест Хем
Чете се за: 01:45 мин.
Лийдс навакса пасив от два гола и спечели точка в гостуването на Челси Лийдс навакса пасив от два гола и спечели точка в гостуването на Челси
Чете се за: 01:37 мин.
Виляреал срази Еспаньол у дома за 14-та си победа през сезона Виляреал срази Еспаньол у дома за 14-та си победа през сезона
Чете се за: 01:22 мин.
Заветното „да“ - на живо по телевизията Заветното „да“ - на живо по телевизията
Чете се за: 04:40 мин.
Мален дърпа Рома към четвъртото място Мален дърпа Рома към четвъртото място
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Войната в Украйна: Избори и референдум през пролетта?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
НА ЖИВО: НС обсъжда мултифондов модел в пенсионното осигуряване и...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ