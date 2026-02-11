Нерви от стомана: Фрайбург пречупи Херта в трилър от бялата точка

Фрайбург се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Германия след драматичен успех над Херта Берлин с 5:4 след дузпи. Тимът от Първа Бундеслига оцеля в истински трилър в столицата и сложи край на мечтата на втородивизионния състав за изненадващ пробив напред.

Редовното време завърши без попадения, а развръзката настъпи в продълженията. Юито Сузуки даде аванс на Фрайбург в 96-ата минута, но Херта показа характер и изравни чрез Фабиан Рийз в 104-ата, пращайки двубоя към изпълнение на 11-метрови удари.

При дузпите нервите на домакините не издържаха. Паскал Клеменс и Михаел Кюизанс пропуснаха своите изпълнения, което наклони везните в полза на гостите. Спасената дузпа на Йоан Манзамби не се оказа фатална за Фрайбург, а именно Сузуки сложи точка на спора с решаващия удар от бялата точка.

Така тимът от елита, който игра финал в турнира през 2022 година, отново е сред най-добрите четири.

По-късно днес 20-кратният носител на трофея Байерн Мюнхен приема РБ Лайпциг, а вече място на полуфиналите си осигуриха още Щутгарт – действащият шампион, и Байер Леверкузен.