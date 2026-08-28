Никола Цолов: Всеки един ден от живота си работих за този момент

Българският пилот Никола Цолов благодари за дадена възможност да направи първия си тест с болид от Формула 1 в Италия.

Вчера Цолов и Рейсинг Булс покриха два пъти и повече изискванията за участие на Цолов в тренировъчна сесия на Формула 1, след като той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на пистата в Имола.

"700 км по-късно... всеки. един. ден. от живота си работих за този момент. Не мога да го опиша с думи, усетих каква е мечтата ми. Незабравимо. Огромно благодаря на Red Bull и VCARB за доверието и възможността", написа Цолов в социалните мрежи.

Така българинът, който е лидер в класирането на Формула 2, може да се качи в болида на Рейсинг Булс още в първата тренировка в Монца през следващата седмица. За същия състезателен уикенд има насрочени и надпревари във Формула 2, но те се разминават с тези във водещия шампионат.