Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Той получава условна присъда от 2 години и 8 месеца затвор с 4 години изпитателен срок

паскал предостави подробности контрабандна схема роли участниците антикорупционната комисия
Снимка: БТА
Соченият за дългогодишен контрабандист Никола Николов – Паскал се е признал за виновен за контрабанда на цигари и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Софийския градски съд в края на месец март. Той получава условна присъда от 2 години и 8 месеца затвор с 4 години изпитателен срок. Паскал ще плати и глоба от 25 000 лева.

Никола Николов Паскал се е признал за виновен по три обвинения - за участие в организирана престъпна група заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрова, бившата шефка на митниците Петя Банкова и бившия гл. секретар на МВР Живко Коцев. Той признава, че групата е действала от август 2022 г. до началото на април 2024, когато Петя Банкова и баща и син Димитрова бяха задържани.

Признава и за 5 случая на контрабанда на цигари на обща стойност близо 9.5 млн. лева, които лично е извършил, като са използвани документи с невярно съдържание, както и че негови съучастници в контрабандата са били Стефан Димитров, Петя Банкова и Петър Субев - бивш директор в "Гранична полиция".

Паскал признава още, че в пазарджишкото село Црънча, заедно със Стефан Димитров от края на декември 2023 до началото на април 2024 година е съхранявал 750 500 кутии контрабандни цигари без бандерол, които били внесени от Сърбия.

Освен глобата Паскал трябва да плати и 1/6 част от направените до момента близо 80 хиляди лева разноски по делото.

Решението на Софийския градски съд вижте тук

#9,5 млн. лв. #Никола Николов-Паскал #контрабанда на цигари #признание

