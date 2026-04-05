Никола Йокич блесна с 40 точки при драматична победа на Денвър в НБА

Никола Йокич изигра пореден впечатляващ мач и завърши с 40 точки и 13 асистенции при успеха на Денвър Нъгетс над Сан Антонио Спърс със 136:134 след продължение в среща от редовния сезон на НБА.

Сръбският център отбеляза и решаващия кош в края на добавеното време, като реализира 7 точки в продължението и изведе тима си до осма поредна победа. С този успех Денвър прекъсна и впечатляващата серия от 11 последователни победи на съперника.

За гостите Виктор Уембаняма се отличи с 34 точки и 18 борби, като беше почти безгрешен от наказателната линия.

Джамал Мъри допринесе с 15 точки и 10 асистенции за успеха, а Кристиан Браун добави 21 точки.

В друг мач от вечерта Детройт Пистънс си гарантира първото място в Източната конференция след убедителна победа със 116:93 като гост на Филаделфия 76ърс. Тобиас Харис беше най-резултатен с 19 точки, а тимът ще има домакинско предимство в плейофите за първи път от 2007 година.

Хайме Хакес Джуниър реализира 32 точки при победата на Маями Хийт над Вашингтон Уизардс със 152:136 в друг резултатен двубой от програмата.