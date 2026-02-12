Нотингам уволни Шон Дайш

Сезонът на Нотингам Форест все повече заприличва на управленски експеримент без пауза. Клубът вече е в търсене на четвърти мениджър, след като освободи Шон Дайш едва 114 дни след назначението му. Нулевото равенство срещу последния в класирането Уулвърхемптън се оказа последната капка – мач, в който пропуските натежаха повече от точката.

Форест създаде положения, но не и резултат. А във Висшата лига липсата на голове рядко остава без последствия. Отборът се намира само на три точки над зоната на изпадащите – позиция, която не оставя място за търпение.

Решението за раздялата с Дайш идва на фона на и без това бурен сезон. След като през миналата кампания тимът завърши седми под ръководството на Нуно Ешпирито Санто и си осигури европейско участие за първи път от близо три десетилетия, очакванията бяха за надграждане. Вместо това последва разрив със собственика Евангелос Маринакис и ранна раздяла с португалеца. Наследникът му Ангелос Постекоглу също не се задържа дълго – само 40 дни, преди да бъде освободен след тежка загуба от Челси.

Назначението на Дайш трябваше да внесе стабилност и прагматизъм. Вместо това несигурността се задълбочи. Честите смени на треньори рядко носят мигновен ефект, а в случая по-скоро подсилват усещането за липса на дългосрочна посока.

Сега Форест отново е на кръстопът. Въпросът не е само кой ще бъде следващият мениджър, а дали клубът може да изгради устойчивост в момент, когато всяка точка е от значение. Защото във Висшата лига хаосът обикновено се наказва – рано или късно.