Нов парк с площ 17 дка изграждат в столичния квартал "Младост"

Изграждането на нов парк с площ 17 дка започна в столичния квартал "Младост". Първата копка направиха кметът на София Васил Терзиев, Николай Неделков - зам.-кмет по околна среда, Георги Клисурски - зам.-кмет по финанси и Ивайло Кукурин - кмет на район "Младост".

Паркът ще има детска площадка, спортна зона, пространство за събития на открито, сух фонтан, изцяло нова алейна мрежа, информира Терзиев. Ще бъде изградено модерно осветление и видеонаблюдение, както и първата в района пъмп трак площадка за колоездене и ролкови сортове, каза столичният кмет. Той информира, че в парка ще бъдат засадени над 150 големи дървета и хиляди декоративни храсти и цветя.