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Нов специалист в Локомотив София

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Спорт
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Столичните "железничари" се сдобиха с още едно име в своето скаутско звено.

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Младият футболен специалист Валери Хубчев става част от скаутското звено на Локомотив София, съобщиха от клуба на официалната им страница.

Хубчев е новият скаут в Локомотив и ще отговаря за селекцията на първия отбор заедно с Даниел Васев. Хубчев има опит в ЦСКА 1948, където беше главен скаут в периода 2024-2026г. Той е работил още в Берое, Левски и националния отбор на България.

Ръководството на Локомотив пожелава на Валери много успехи с “червено-черния” клуб, който в момента е на последното 14-о място в Първа лига и все още единствен без победа от началото на сезона.

#Първа лига 2026/2027 #Валери Хубчев #ПФК Локомотив София

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