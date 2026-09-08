Нов специалист в Локомотив София

Младият футболен специалист Валери Хубчев става част от скаутското звено на Локомотив София, съобщиха от клуба на официалната им страница.

Хубчев е новият скаут в Локомотив и ще отговаря за селекцията на първия отбор заедно с Даниел Васев. Хубчев има опит в ЦСКА 1948, където беше главен скаут в периода 2024-2026г. Той е работил още в Берое, Левски и националния отбор на България.

Ръководството на Локомотив пожелава на Валери много успехи с “червено-черния” клуб, който в момента е на последното 14-о място в Първа лига и все още единствен без победа от началото на сезона.



