Нов успех за Локомотив и Симеон Николов в Русия

Воденият от Пламен Константинов тим на Локомотив Новосибирск, с българския национал Симеон Николов в състава, постигна победа с 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21) над Оренбург в двубой от 25-ия кръг на руската волейболна Суперлига.

Домакините срещнаха сериозна съпротива единствено във втория гейм, който отстъпиха след оспорвана битка, въпреки че успяха да спасят четири геймбола. В останалите части Локомотив наложи контрол върху играта и заслужено стигна до крайния успех.

След победата Николов и съотборниците му заемат четвъртото място във временното класиране с актив от 59 точки и баланс 20 победи и 5 загуби. Пред тях в таблицата са само водещите отбори в първенството – Зенит Казан, Зенит Санкт Петербург и Динамо Москва.