Новините 17.09.2025г.

Акценти за деня:

- София празнува своя ден с концерти и награди

Столицата отбеляза 17 септември – Деня на София, с тържествен концерт пред „Свети Александър Невски“ и връчи почетни звания.

- Инцидент в училище в Хасково – ученик стреля с газов пистолет

16-годишен младеж произведе изстрели в междучасие, двама ученици бяха задържани, а прокуратурата започна разследване.

- Младежи трошат кола в Пловдив и се снимат за социалните мрежи

Камера засне как група младежи повредиха автомобил в квартал Кючук Париж; полицията изяснява случая.

- Американският президент на официална визита във Великобритания

Държавният глава проведе втора държавна визита с поредица от срещи и разговори за нови търговски договори.

- Винил панаир събира колекционери и меломани

От днес любителите на грамофонни плочи могат да откриват редки издания и ретро обложки на специален панаир.

- Флашмоб с музика на летище София изненада пътниците

Терминал 2 се превърна в сцена с концерт по случай годишнина от Йохан Щраус, който пътниците посрещнаха с аплодисменти.

- Започват кастинги за продължението на „Дяволът носи Прада“

Снимките ще се проведат в Милано през октомври, а организаторите търсят хиляди статисти за масови сцени.

- Нова песен „Добър бъди“ ще звучи като училищен звънец

Инициативата срещу тормоза в училище представи обща мелодия със силно послание за приятелство и подкрепа.

- Трета поредна победа за България на световното по волейбол

Националният отбор оглави група Е след убедителна серия и продължи с оптимизъм напред.

- Реал Мадрид победи Олимпик Марсилия с 2:1 в Шампионската лига

Испанският гранд извоюва трудна победа, белязана и с червен картон за домакините