БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейският съюз все още няма отговор на обявените от американския президент Доналд Тръмп нови 15 процентни мита.

Френският министър за търговия Никола Форисие заяви, че Брюксел разполага с инструменти да отвърне на удара. Европейският съюз може да задейства така наречената "търговска базука" – механизъм, който може да се прилага срещу държави, които упражняват икномически натиск чрез мита.

Ако го приложи спрямо Вашингтон, Брюксел може да ограничи достъпа на американски компании до европейски поръчки, както и да наложи мита върху американски стоки. Според съобщение на Белия дом, новите мита трябва да влязат в сила в полунощ на 24 февруари.

#митата на Тръмп #търговски мита #митата на Доналд Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
4
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
5
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
6
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: САЩ и Канада

Мелания Тръмп дари бална рокля на Националния музей за американска история
Мелания Тръмп дари бална рокля на Националния музей за американска история
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Чете се за: 02:57 мин.
Тръмп обмисля ограничен военен удар в Иран Тръмп обмисля ограничен военен удар в Иран
Чете се за: 00:50 мин.
Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня
Чете се за: 00:42 мин.
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10% Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

След обилния сняг: Опасност от преливания на реки в страната
След обилния сняг: Опасност от преливания на реки в страната
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Зимата блокира пътища и транспорт в страната
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна...
Чете се за: 15:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ