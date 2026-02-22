Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"?

Европейският съюз все още няма отговор на обявените от американския президент Доналд Тръмп нови 15 процентни мита.

Френският министър за търговия Никола Форисие заяви, че Брюксел разполага с инструменти да отвърне на удара. Европейският съюз може да задейства така наречената "търговска базука" – механизъм, който може да се прилага срещу държави, които упражняват икномически натиск чрез мита.

Ако го приложи спрямо Вашингтон, Брюксел може да ограничи достъпа на американски компании до европейски поръчки, както и да наложи мита върху американски стоки. Според съобщение на Белия дом, новите мита трябва да влязат в сила в полунощ на 24 февруари.