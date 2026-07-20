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Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че се ще представи 10-годишен план за стабилизиране на страната

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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новият британски премиер анди бърнам обяви представи годишен план стабилизиране страната
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Британският крал Чарлз Трети възложи на лейбъриста Анди Бърнам да състави следващото правителство на страната.

В първата си реч на "Даунинг стрийт 10" петият британски премиер в рамките на четири години обеща "от утре" мерки срещу високата цена на живота, а по - късно през годината да представи и 10-годишен план за укрепване на страната.

Вече бившият премиер Киър Стармър заяви, че си тръгва "с добра воля" и "усмивка".

"Не бяхме достатъчно добри, трябва да се справим по-добре", заяви Анди Бърнам и обяви повратен момент за Великобритания и начало на най-големите промени от 40 години.

Според него страната трябва да покаже на света, че може да върне стабилността си. От "Даунинг стрийт" Бърнам обеща "глътка въздух" на сънародниците си, ангажира се да посочи и как ще бъдат финансирани мерките за справяне с високата цена на живота.

Бърнам обяви, че ще помогне на хората без дом и ще построи нови общински жилища. Кабинетът ще подкрепи повече млади хора да си намерят работа, включително чрез промени в образователната система.

Анди Бърнам, премиер на Великобритания: "Това е справедливият и устойчив начин да намалим сметката за социални помощи, да спазваме нашите фискални правила и да изпълним ангажиментите си в областта на отбрана към нашите международни партньори.“

Анди Бърнам обеща правилните ценности и стандарти да залегнат в основата на бъдещото управление.

Анди Бърнам, премиер на Великобритания: "Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя. Ще дам всичко от себе си за това и ви моля всички да ме подкрепяте. Нека изградим ново национално чувство за единство, за обща цел и позитивност".

Часове преди да поеме поста Бърнам посети благотворителна организация за бездомни в Лондон. Новият британски премиер обяви, че Доналд Тръмп и Володимир Зеленски са сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона.

Анди Бърнам, премиер на Великобритания: "Това ще са първите ми обаждания и по-късно днес ще заявя съвсем ясно на президента Зеленски, че няма промяна. Ще бъда с него на 100%, както беше и Киър Стармър."

Вече бившият премиер Стармър обяви оттеглянето си на 22 юни заради срив в популярността и силна вътрешнопартийна опозиция след серия от грешки и поражения на местни избори. Днес той обяви, че страната е по-силна, отколкото преди две години и изрази гордост от постигнатото.

#възлагане на съставяне на правителство #Крал Чарлз #Анди Бърнам #нов премиер #Великобритания

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