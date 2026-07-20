4000-годишен скелет на мъж от Бронзовата епоха се оказа на жена

Учени установяват, че 4000-годишен скелет, известен като "Шаманът от Ъптън Ловел", е на жена, съобщи CNN. ДНК анализът на останките от Бронзовата епоха поставя под съмнение дългогодишните представи за обществото в праисторическа Великобритания. Потвърждава се, че жените също са можели да заемат висок социален статус по онова време.

Само човек с ръководна позиция е можел да бъде погребан в могилен гроб, с толкова богато погребално оборудване, заявява научният сътрудник в Института „Франсис Крик“ в Лондон Том Бут. Жената вероятно е била майстор на металите и по-конкретно златар, която е заемала значима роля в обществото.

Когато гробът в Ъптън Ловел, в Южна Англия, е разкрит в началото на XIX век, археолозите намират брадви, златна огърлица и заострени костни предмети. По ръбовете на брадвите има следи от злато, което подсказва, че погребаният човек е работил с ценния метал, а вероятно и с мед и бронз.

Заради богатото погребение и първоначалния анализ на размера на костите, археолозите приемат, че останките принадлежат на мъж.

Според Бут откритието поставя под въпрос и досегашните предположения, че жените, погребани с ценни артефакти, задължително са били съпруги на влиятелни мъже.

Жената е била по-висока от средното за времето си – около 163 сантиметра, което е близо до ръста на средностатистически мъж от Бронзовата епоха. Освен това тя е починала на около 45-годишна възраст, а с напредването на възрастта женските кости започват да приличат повече на мъжките.

Що се отнася до названието "Шаманът от Ъптън Ловел", то произлиза от предположението, че намерените предмети са били свързани с ритуали и мистични практики. Смята се още, че майсторката на металите е съдействала за установяването на мрежа за търговия, обработка и обмен на метали.

По думите на Бут металургията тогава е имала силно ритуално значение и е заемала ключово място в търговските мрежи на Бронзовата епоха в цяла Европа.