ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Няма задържан на протеста пред ВМЗ - Сопот

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Лидерът на "Възраждане" се опита да спре преминаването на автомобил със специален режим на движение

Снимка: БГНЕС
Напрежение пред портала на ВМЗ - Сопот беляза протеста, свикан от "Възраждане", срещу посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в завода. Стигна се до пререкания, но не и до това да има задържан, каквата информация се появи по-рано.

Автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе зад портала на завода, когато лидерът на партията Костадин Костадинов застана пред колата и й препречи пътя. Привърженици на "Възраждане" наобиколиха автомобила, като блокираха движението му.

Жандармерията и полицията се намесиха, стигна се до конфликт.

След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се отмести и позволи на автомобила да влезе в завода.

Снимки: БГНЕС

#протест пред ВМЗ-Сопот #Урсула фон дер Лайен #"Възраждане"

