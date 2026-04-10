Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Ню Йорк Никс победи Бостън и продължи успешната си серия като домакини на шест двубоя

Джош Харт реализира 26 точки, а Джейлън Брънсън добави 25 точки и 10 асистенции за победата на Ню Йорк над Бостън Селтикс със 112:106 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация, с което Никс удължиха успешната си серия като домакини на шест двубоя.

Харт отбеляза ценна тройка при оставащи 15.2 секунди от мача, като бе точен при пет от общо седемте си стрелби от далечна дистанция, включително две в последната минута. Сега Никс могат да настигнат Селтикс и да завършат на второ място в Източната конференция. Карл-Антъни Таунс добави 16 точки и 12 борби за отбора на Ню Йорк. Джейсън Тейтъм поведе Бостън с 24 точки, 13 борби и 8 асистенции.

Кевин Дюрант отбеляза 29 точки, включително ключова тройка, помагайки на Хюстън да спечели домакинството си срещу Филаделфия със 113:102 в друга среща от вечерта. Рокетс удължиха победната си серия до осем мача, но се затрудниха в последните минути, допускайки преднината им от 28 точки да намалее само до три.

Джабари Смит-младши и Амен Томпсън вкараха по 19 точки за Хюстън, а Филаделфия, който претърпя трета поредна загуба, беше без Джоел Ембийд, който претърпя спешна апендектомия по-рано в четвъртък. Тайрийз Макси завърши с 23 точки за гостите.

Торонто се наложи като домакин на Маями със 128:114. Брандън Инграм отбеляза 23 от своите 38 точки през първото полувреме на мача. Ай Джей Барет подпомогна усилията на Инграм с 22 точки за Раптърс, докато Бам Адебайо реализира 24 точки и 11 борби за Маями.

Чикаго записа успех като гост на Вашингтон със 119:108 след 31 точки на Тре Джоунс, а Колин Секстън добави 27 за победата на Булс. Новобранецът от Вашингтон Уил Райли се отчете с 23 точки, 9 борби и 7 асистенции. Уизардс бяха с минимума от осем баскетболисти за срещата с Булс.

Бруклин загуби домакинството си срещу Индиана с 94:123 в друг двубой от редовния сезон на НБА, а победа като гост постигна Лос Анджелис Лейкърс със 119:103 над Голдън Стейт.

ЛеБрон Джеймс отбеляза 26 точки, 8 борби и 11 асистенции за Лейкърс, който прекъсна серията си от три поражения. Деандре Ейтън допринесе за успеха на състава от Лос Анджелис с 21 точки.

Гледайте новините и в Метрото Metro
