Обилните валежи наводниха улици, мостове и мазета в общините Сандански и Петрич

Наводнени улици, мостове и мазета в общините Сандански и Петрич заради проливният дъжд, който вали от тази нощ в Югозападна България. На места падналите количества са от 20 до 80 литра на квадратен метър.

Кметът на Сандански обобщи ситуацията като сложна, тъй като има залят мост в град Сандански, река Лешница е излязла от коритото си край село Лиляново, има сигнали за наводнени мазета.

Наводнени мазета има и в селата Ново Делчево, Лешница, Джигурово.

Част от улиците на Сандански също са наводнени. Силният дъжд създава проблеми и на зеленчуковата борса край село Кърналово.

Няма сигнали за бедстващи хора. Аварийни екипи са на терен, за да овладеят ситуацията. Затворен е пътят от Петрич към село Митино, тъй като е залят от вода.

По-рано днес заради дъжда се свлече скална маса в Кресненското дефиле, а също и в местността Предел.

Свлачищата вече са разчистени и движението се осъществява нормално към момента. Шофьорите да се движат с повишено внимание, защото са възможни нови срутвания и свлачища.