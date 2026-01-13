БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Облечи я в бикини" – скандалът около чатбота "Грок" се разраства

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Комуникационният регулатор на Малайзия ще съди социалната платформа Екс

Скандалът около новата функция на чатбота "Грок" за разсъбличане на хора се разраства. Комуникационният регулатор на Малайзия обяви, че ще съди социалната платформа Екс заради опасения за безопасността на потребителите. Британският медиен регулатор също започна разследване на инструмента за изкуствен интелект.

"Облечи я в бикини" – една шега в социалните мрежи е напът да се превърне в глобален скандал. Чатботът с изкуствен интелект "Грок", разработен от компанията "Екс Ей Ай" на Илън Мъск, от известно време се използва за генериране на изображения със сексуален характер. Но проблемът привлече внимание, след като масово потребители започнаха да манипулират снимки на реални жени без тяхно съгласие и да генерират изображения с унизително и насилствено съдържание. Немалко от използваните снимки са на деца.

Лиз Кендъл, министър на технологиите на Великобритания: "Никоя жена или дете не трябва да живее в страх, че тяхна снимка би могла да бъде сексуално манипулирана с помощта на технологиите. Въпреки това, през последните дни инструментът "Грок Ей Ай" на социалната медийна платформа "Екс" е бил използван за създаване и споделяне на унизителни, несъгласувани, интимни дийпфейкове."

Британският медиен регулатор OFCOM започна разследване на Екс. Миналата седмица компанията ограничи частично функцията, като я направи достъпна само за платени потребители. Но засегнатите определят мярката като половинчата и обвиняват "Екс", че прави пари от злоупотребата. Говорител на Европейската комисия също коментира новия "пикантен режим".

Томас Рение, говорител на ЕК по въпросите на цифровата икономика: "Това не е пикантно, това е незаконно, отблъскващо, отвратително. Така го виждаме ние. И това няма място в Европа."

Заради изображенията, Малайзия и Индонезия временно блокираха достъпа до "Грок". Засега единственият отговор на молбата за коментар от страна на "Екс Ей Ай" е кратко съобщение, което изглежда автоматично генерирано: "Лъжи на традиционните медии".

#чатбот "Грок" # изкуствен интелект #"Екс" #Илън Мъск #новини в Метрото

