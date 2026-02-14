БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обрат изстреля Нюкасъл на осминафиналите за Купата на Англия

"Свраките" елиминираха Астън Вила.

Обрат изстреля Нюкасъл на осминафиналите за Купата на Англия
Снимка: БТА
Слушай новината

Нюкасъл елиминира Астън Вила с 3:1 в турнира за Купата на Англия, след като вкара три гола след почивката и обърна хода на срещата от 0:1, за да се класира за осминафиналите.

Домакините от Бирмингам откриха резултата още в 14-ата минута с попадение на Тами Ейбрахам, но докато имаха тази минимална преднина, в добавеното време на първата част останаха с 10 души на терена. Вратарят им Марко Бизот излезе пред наказателното поле и блъсна Джейкъб Мърфи от гостите, което му костваше отстраняване с червен картон. Стражът жертва себе си, за да попречи на Мърфи да изравни още преди почивката.

Но гостите се възползваха максимално от численото си предимство. В отсъствието на контузения Бруно Гимараеш, Сандро Тонали зае централно място с два гола - вторият от нисък удар от разстояние. Той изравни в 63-ата минута, а в 76-ата направи пълен обрат. Ник Волтемаде направи резултата 3:1 в 88-ата минута след объркване в защитата на Вила.

По-рано днес Манчестър Сити, Уест Хям, Норич и Саутхямптън продължиха напред, след като постигнаха домакински победи. Голямата сензация обаче дойде от играещия в третото ниво състав на Мансфилд Таун, който отстрани елитния Бърнли с 2:1 като гост и стана автор на сензацията на днешния ден. Така отпадането на носителя на трофея Кристъл Палас от Макълсфилд, който е извън първите четири нива, намери ново продължение с подобна история за скромен тим, жънещ успехи.

Луис Рийд донесе успеха на скромния тим в 80-ата минута, оставайки безмълвен стадион „Търф Муур“. Иначе домакините започнаха със самочувствие и в 21-ата минута поведоха с попадението на Джош Лорънт, но осем минути след началото на втората част Рийс Оутс изравни, за да дойде и късната драма за Бърнли.

„Веднага щом се отлепи от обувката ми, усетих как влиза в мрежата! “, каза той пред Би Би Си. „Работя върху тези удари през цялата седмица. Момчетата казаха: „Това е твоят момент, ела и го използвай“. За щастие, го направих! И сега ще видим какво ни чака по-нататък“, радва се героят на Мансфилд.

По-късно днес в друга среща от четвъртия кръг на турнира за Купата на Англия Ливърпул посреща Брайтън.

#ФК Нюкасъл #ФК Астън Вила #Купа на Англия по футбол

