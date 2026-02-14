Обрат изстреля Нюкасъл на осминафиналите за Купата на Англия

Нюкасъл елиминира Астън Вила с 3:1 в турнира за Купата на Англия, след като вкара три гола след почивката и обърна хода на срещата от 0:1, за да се класира за осминафиналите.

Домакините от Бирмингам откриха резултата още в 14-ата минута с попадение на Тами Ейбрахам, но докато имаха тази минимална преднина, в добавеното време на първата част останаха с 10 души на терена. Вратарят им Марко Бизот излезе пред наказателното поле и блъсна Джейкъб Мърфи от гостите, което му костваше отстраняване с червен картон. Стражът жертва себе си, за да попречи на Мърфи да изравни още преди почивката.

Но гостите се възползваха максимално от численото си предимство. В отсъствието на контузения Бруно Гимараеш, Сандро Тонали зае централно място с два гола - вторият от нисък удар от разстояние. Той изравни в 63-ата минута, а в 76-ата направи пълен обрат. Ник Волтемаде направи резултата 3:1 в 88-ата минута след объркване в защитата на Вила.

По-рано днес Манчестър Сити, Уест Хям, Норич и Саутхямптън продължиха напред, след като постигнаха домакински победи. Голямата сензация обаче дойде от играещия в третото ниво състав на Мансфилд Таун, който отстрани елитния Бърнли с 2:1 като гост и стана автор на сензацията на днешния ден. Така отпадането на носителя на трофея Кристъл Палас от Макълсфилд, който е извън първите четири нива, намери ново продължение с подобна история за скромен тим, жънещ успехи.

Луис Рийд донесе успеха на скромния тим в 80-ата минута, оставайки безмълвен стадион „Търф Муур“. Иначе домакините започнаха със самочувствие и в 21-ата минута поведоха с попадението на Джош Лорънт, но осем минути след началото на втората част Рийс Оутс изравни, за да дойде и късната драма за Бърнли.

„Веднага щом се отлепи от обувката ми, усетих как влиза в мрежата! “, каза той пред Би Би Си. „Работя върху тези удари през цялата седмица. Момчетата казаха: „Това е твоят момент, ела и го използвай“. За щастие, го направих! И сега ще видим какво ни чака по-нататък“, радва се героят на Мансфилд.

По-късно днес в друга среща от четвъртия кръг на турнира за Купата на Англия Ливърпул посреща Брайтън.