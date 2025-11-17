Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 милиона евро ще са за всички лекари, а не само за младите

Допълнителните 260 милиона евро в бюджета на Здравната каса не са само за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските специалисти.

Те ще бъдат използвани за ръст на стартовите възнаграждения на медицинския персонал във всички държавни и общински болници, обясни председателят на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов.

В проектобюджета на Здравната каса за 2026 г. са заложени допълнителни 260 милиона евро. От Надзорния съвет на фонда обясниха, че те ще се използват за увеличение на стартовите заплати на специализантите и специалистите по здравни грижи в болниците през клиничните пътеки. Днес обаче председателят на здравната комисия заяви, че решението на съвета за съвместно управление е друго.

"Тези средства ще бъдат целеви и ще бъдат раздавани на лечебните заведения за осигуряване на заплати на всички български медици, в това число и младите лекари", каза проф. Костадин Ангелов, председател на Комисията по здравеопазване в НС.

Ангелов обясни, че 230 милиона евро ще бъдат разпределени по специална методика между държавните и общиснките болници, а останалите 30 милиона ще бъдат насочени към центровете за спешна помощ, здравните инспекции, психиатриите и центровете за психично здраве. Целта е стартовата заплата на лекарите да стане 1860 евро, а на специалистите по здравни грижи 1550 евро.

"Нека да не се създава усещане, че сумата ще бъде недостатъчна. Говорим за над 1 милиард и 200 милиона лева, които са общо увеличение в бюджета за болнична медицинска помощ заедно с тази сума. Така че сумите ще бъдат абсолютно достатъчни", коментира проф. Костадин Ангелов.

Ангелов връчи награда на един от "Лекарите, на които вярваме". На събитието, което "24 часа" организира за 15-ти път, специални гости бяха здравният министър и премиерът. Росен Желязков заяви, че за 2026 г. правителството предлага най-големия бюджет на Здравната каса.

"Възлизащ на над 5 милиарда и 570 милиома евро, което представлява 15% ръст. Всичко това е част от стегнатия за по-добра здравна система, насочена към превенцията, ранната диагностика и достъпа до качествена медицинска помощ", заяви Росен Желязков. "От 2026 г. предстои въвеждането на задължителна имунизация срещу варицела и възможност за безплатна ваксина срещу Респираторно-синцитиалният вирус (РСВ) за бременни", каза доц. Силви Кирилов, министър на здравеопазването .

Тази година "Лекарите, на които вярваме" са 800. На специална церемония награди получиха трима общорпактикуващи лекари, които са направили най-много профилактични прегледи през 2025 г.