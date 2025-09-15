БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Обявяват новия селекционер на България на 24 септември

Чете се за: 01:25 мин.
Български футбол
Селекционерът на младежкия тим Александър Димитров далеч не е единственият вариант за нов наставник.

Георги Иванов
Новият национален селекционер по футбол ще бъде обявен на 24 септември. Тогава има Изпълком на БФС, след който ще стане ясно кой ще води България, разкри президентът на футболната централа Георги Иванов.

Селекционерът на младежкият тим Александър Димитров далеч не е единственият вариант за нов наставник. Овакантилият поста миналата седмица Илиан Илиев е оставил отбора в деликатна ситуация предвид етапа от сезона и задаващите се през октомври мачове срещу Турция и Испания, обобщи Иванов.

„Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който се тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори“, коментира Иванов.

Интригата в първенството ни тази година ще бъде доста по-сериозна, обеден е президентът на БФС.

„Отдавна чакаме да има интрига в първенството“, добави Иванов, който днес откри реновиран футболен терен в бургаския квартал Ветрен.

Подробности вижте във видеото!

#Георги Иванов #БФС

