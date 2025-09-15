Патриарх Даниил отслужи водосвет за новата учебна година

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи послание за началото на новата учебна година. Той отбеляза, че училището е преди всичко място на среща със знанието и че за православната църква знанието е добродетел.
Според Негово Светейшество изучаването на предмета “Религия и добродетели” ще създаде обединение, а не разединение. Той участва в откриването на новата учебна година в столичното 51-во училище. Патриархът отслужи водосвет, като пожела на учениците здраве и Божия закрила.
Българският патриарх Даниил: "Най почитаните и обичани наши предци, кои са, радваме ли се всяка година на 24 май и прославяме ли светите братя Кирил и Методий? Учим по история за свети цар Борис, Софрони Врачански, Паисий Хилендарски, имаме ли нужда от такива личности в нашето общество? Всеки да си зададе този въпрос и след това - а какво правим, за да възпитаме такива човеци. Защото тези наши предци са възпитани от църквата, те са възпитани от църквата как да поставят обществения интерес над своя личен."