Патриарх Даниил отслужи водосвет за новата учебна година

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи послание за началото на новата учебна година. Той отбеляза, че училището е преди всичко място на среща със знанието и че за православната църква знанието е добродетел.

Според Негово Светейшество изучаването на предмета “Религия и добродетели” ще създаде обединение, а не разединение. Той участва в откриването на новата учебна година в столичното 51-во училище. Патриархът отслужи водосвет, като пожела на учениците здраве и Божия закрила.