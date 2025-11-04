Официално: Фиорентина уволни Стефано Пиоли

Италианският Фиорентина обяви уволнението на треньора си Стефано Пиоли.

"Клубът изразява благодарност към наставника и неговия щаб за професионализма, който демонстрираха през цялото време", се казва в изявление на "виолетовите".

Даниеле Галопа, който води младежкия състав на Фиорентина, е назначен за временен старши треньор на отбора.

Пиоли е начело на тима от юли 2025 година. Той води състава само в 10 мача от Серия А, като записа 4 равенства и 6 загуби. Клубът от Флоренция се намира на последното 20-о място в класирането с актив от само 4 точки.

Вчера медиите в Италия съобщиха, че Стефано Пиоли е близо до уволнение.

На 9 ноември "виолетовите" ще гостуват на Дженоа в двубой от първенството.