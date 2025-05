Оклахома обезличи Денвър с внушително представяне (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър се поправи на бърза ръка след грешката, допусната на старта на втория кръг в плейофите на НБА. Селекцията на Майк Дейно изнесе открит урок на Денвър Нъгетс след внушителното 149:106 във втората среща от полуфиналите на Западната конференция, изиграна в „Пекйом Сентър“. „Гръмотевиците“ дадоха да се разбере, че този мач няма да има нищо общо с първия още през първото полувреме, в което демонстрираха своя офанзивен потенциал и обезличиха напълно състава, воден от Дейвид Аделман.

По този начин тимът от Оклахома постави рекорд за най-много точки в едно полувреме от плейофите, реализирайки 87, за да подобри постижението на Кливланд Кавалиърс от финалите през 2017 година, когато „кавалерите“ отбелязаха 86.

Мощта на Тъндър бе достатъчна да поставят равенство в серията с отбора от щата Колорадо за 1:1 победи. Следващите два мача ще се състоят в Денвър, като третият ще бъде на 10 (май) в събота.

Интригата започна да се изпарява още в началните минути, в които домакините правеха каквото си искат със съдействието на Шей Гилджъс-Алекзандър, Лугенц Дорт и Чет Холмгрен. Гостите изглеждаха обезличени и опитите им за всякаква съпротива не дадоха ефект, което позволи на „гръмотевиците“ да си издействат аванс от 24 точки в края на дебютния период.

OKC JUST DROPPED 87 IN THE 1ST HALF



The MOST points in a half in the postseason in the play-by-play era (1997-98)pic.twitter.com/taNwfzC5vP