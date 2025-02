Оклахома Сити и Кливланд продължават с победите в НБА

Лидерът в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация Оклахома Сити Тъндър (41-9) записа четвърта поредна победа, след като се справи с Торонто Раптърс (16-36) у дома със 121:109.

Двубоят беляза завръщането на центъра на "гръмотевиците" Чет Холмгрен, който лекуваше травма на таза и не се бе появявал на паркета от 10 ноември 2024 г. Той записа четири точки, пет борби, четири чадъра и две откраднати топки за 22 минути.

Най-резултатен за домакините бе Джейлън Уилямс с 27 точки, а лидерът за наградата за Най-полезен играч Шей Гилджъс-Александър наниза 25.

Скоти Барнс се отчете с 21 точки за канадския тим.

Лидерът в Източната конференция Кливланд Кавалиърс (42-10) също бе победоносен в петъчната програма на НБА. В столицата на САЩ момчетата на Кени Аткинсън се наложиха над последния на Изток Уизърдс (9-42) със 134:124.

Донован Мичъл се отличи с 33 точки за успеха, партньорът му гард Дариус Гарланд добави 23, а Еван Мобли реализира 27.

Джордан Пуул подобри личното си постижение за точки с 45, но това се оказа недостатъчно за тима от Вашингтон.

Финикс Сънс (26-25) победи след продължение Юта Джаз (12-38) у дома със 135:127. "Слънцата" изглеждаха победени в редовното време, но две тройки на Грейсън Алън във финалната секунда вдигнаха на крака съотборниците му, които довършиха работата в 5-минутното продължение.

GRAYSON ALLEN SENDS IT TO OVERTIME AT THE BUZZER ️

В отсъствието на Кевин Дюрант, Девин Букър завърши с впечатляващите 47 точки и 11 асистенции, а Алън остана с 21 точки.

Джон Колинс също реализира 21 за гостите, Лаури Марканен се отчете с 20, а Уокър Кеслер остана на точка от 20-20 - 19 и 22 борби.

Шарлът Хорнетс (13-36) прекъсна серията си от шест поредни загуби с домакински успех срещу Сан Антонио Спърс (22-27) на Виктор Уембаняма и Де'Арън Фокс със 117:116. Успехът бе реализиран в последната 1.4 секунда от точен изстрел зад дъгата на Майлс Бриджес.

MILES BRIDGES 3 FOR THE LEAD WITH 1.1 SECONDS LEFT.



FOX COMES BACK AND HITS A BUZZER BEATER TO SPOIL IT.... BUT IT GETS CALLED OFF.
@hornets win. What a finish.