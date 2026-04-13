Оклахома Сити Тъндър и Детройт Пистънс оглавиха класиранията в края на редовния сезон в НБА

С последните 15 мача приключи редовният сезон Националната баскетболна асоциация.

Оклахома Сити Тъндър на Запад и Детройт Пистънс на Изток отдавна си бяха гарантирали лидерските позиции в двете конференции. Там интригата бе за разпределение на местата за плейофите и плей-ин турнирите.

На Запад Денвър Нъгетс победи Сан Антонио Спърс със 128:118 и така запази третата позиция, която пък ще го изправи срещу Минесота в първия кръг на пресявките. Четвърти остана Лос Анжелис Лейкърс, който ще има за съперник Хюстън Рокетс.

Големият залог бе в Източната конференция, където цели три отбора бяха замесени в борбата за шестото място. Торонто Раптърс взе очакваната победа срещу борещия се за нищо Бруклин Нетс, което гарантира на канадците директно класиране за плейофите. Под чертата останаха Орландо Меджик, който не успя да сътвори чудото срещу Бостън Селтикс, и Филаделфия Севънтисиксърс, чиито успех над Милуоки Бъкс не стигна. Към Меджик и Севънтисиксърс в плейофите се присъединяват Шарлът Хорнетс и Маями Хийт.