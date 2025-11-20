Оклахома Сити Тъндър победи Сакраменто Кингс за 15-ия си успех от началото на сезона в НБА

Миналогодишният шампион в Националната баскетболна асоциация - Оклахома Сити Тъндър, победи Сакраменто Кингс със 113:99 за 15-ия си успех от началото на сезона. Това е седма победа от също толкова мачове като домакин за „гръмотевиците“, които вече имат преднина от три мача пред втория в Западната конференция - Денвър Нъгетс. До полувремето „кралете“ останаха конкурентни, но след него тимът от Оклахома доби аванс от над 10 точки и повече не изпусна преднината си.

Носителят на приза за „Най-полезен играч“ от предишния сезон Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път поведе отбора си след представяне с 33 точки и 8 борби. Чет Холмгрен добави 21 точки и 7 борби, а за гостите от Калифорния Денис Шрьодер отбеляза най-много с 21. За Сакраменто това беше седма поредна загуба в шампионата и общо дванадесета от началото на кампанията.

Никола Вучевич донесе успеха на Чикаго Булс със 122:121 срещу Портланд Трейл Блейзърс след кош със сирената. Докато тимът му изоставаше с две точки, Вучевич вкара тройка в последната секунда на срещата след асистенция на Коби Уайт. Черногорецът беше най-резултатен в срещата с 27 точки и 8 борби, а Уайт добави 25 точки и 7 асистенции.

За тима от Орегон Джерами Грант записа 33 точки и 9 борби, Дени Авдия направи трипъл-дабъл с 32 точки, 11 асистенции и 11 борби, а Донован Клингън завърши със 17 точки и рекордните за кариерата си 21 борби, от които 10 бяха в атака.

Отборът на Маями Хийт надви Голдън Стейт Уориърс със 110:96 като домакин. Норман Пауъл отбеляза 25 точки и спечели 6 борби, Бам Адебайо беше с 20 точки и 7 борби, а бившият играч на Голдън Стейт - Андрю Уигинс, записа 17 точки и 6 борби.

В отсъствието на Стеф Къри, Джими Бътлър и Дреймънд Грийн, Брандън Поджемски беше най-резултатен за калифорнийци с 20 точки и 8 борби, но това не бе достатъчно за победата.

Денвър Нъгетс надигра Ню Орлиънс Пеликанс със 125:118 като гост и вече е с баланс от 11 успеха и 3 поражения. Сръбската звезда Никола Йокич записа 28 точки, 12 асистенции и 11 борби за трипъл-дабъл в трети пореден мач. Пейтън Уотсън добави 32 точки и 12 борби, включително 5 от 9 точни стрелби отдалеч, а Джамал Мъри завърши с 16 точки и 8 асистенции.

За „пеликаните“ Дерик Куийн отбеляза 30 точки и 9 борби, а Трей Мърфи III допринесе с 23 точки.

Финалистът от миналия сезон Индиана Пейсърс постигна едва втори успех от началото на кампанията, надделявайки над Шарлът Хорентс със 127:118. Бенедикт Матюрин водеше отбора си по резултатност с 24 точки и 12 борби, а Паскал Сиакам помогна с 22 точки и 7 асистенции за първия успех от 2 ноември насам на тима от Индианаполис.

Новобранецът Кон Кнюпел, който беше избран под номер 4 в драфта тази година, записа най-много точки за Шарлът с 28, към които добави 7 асистенции и 8 борби. Майлс Бриджис завърши с 25 точки и 5 борби за „стършелите“, които вече са с баланс от 4 победи и 11 загуби.