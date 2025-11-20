БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оклахома Сити Тъндър победи Сакраменто Кингс за 15-ия си успех от началото на сезона в НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път бе най-резултатен за шампионите.

Оклахома Сити Тъндър победи Сакраменто Кингс за 15-ия си успех от началото на сезона в НБА
Снимка: БТА
Слушай новината

Миналогодишният шампион в Националната баскетболна асоциация - Оклахома Сити Тъндър, победи Сакраменто Кингс със 113:99 за 15-ия си успех от началото на сезона. Това е седма победа от също толкова мачове като домакин за „гръмотевиците“, които вече имат преднина от три мача пред втория в Западната конференция - Денвър Нъгетс. До полувремето „кралете“ останаха конкурентни, но след него тимът от Оклахома доби аванс от над 10 точки и повече не изпусна преднината си.

Носителят на приза за „Най-полезен играч“ от предишния сезон Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път поведе отбора си след представяне с 33 точки и 8 борби. Чет Холмгрен добави 21 точки и 7 борби, а за гостите от Калифорния Денис Шрьодер отбеляза най-много с 21. За Сакраменто това беше седма поредна загуба в шампионата и общо дванадесета от началото на кампанията.

Никола Вучевич донесе успеха на Чикаго Булс със 122:121 срещу Портланд Трейл Блейзърс след кош със сирената. Докато тимът му изоставаше с две точки, Вучевич вкара тройка в последната секунда на срещата след асистенция на Коби Уайт. Черногорецът беше най-резултатен в срещата с 27 точки и 8 борби, а Уайт добави 25 точки и 7 асистенции.

За тима от Орегон Джерами Грант записа 33 точки и 9 борби, Дени Авдия направи трипъл-дабъл с 32 точки, 11 асистенции и 11 борби, а Донован Клингън завърши със 17 точки и рекордните за кариерата си 21 борби, от които 10 бяха в атака.

Отборът на Маями Хийт надви Голдън Стейт Уориърс със 110:96 като домакин. Норман Пауъл отбеляза 25 точки и спечели 6 борби, Бам Адебайо беше с 20 точки и 7 борби, а бившият играч на Голдън Стейт - Андрю Уигинс, записа 17 точки и 6 борби.

В отсъствието на Стеф Къри, Джими Бътлър и Дреймънд Грийн, Брандън Поджемски беше най-резултатен за калифорнийци с 20 точки и 8 борби, но това не бе достатъчно за победата.

Денвър Нъгетс надигра Ню Орлиънс Пеликанс със 125:118 като гост и вече е с баланс от 11 успеха и 3 поражения. Сръбската звезда Никола Йокич записа 28 точки, 12 асистенции и 11 борби за трипъл-дабъл в трети пореден мач. Пейтън Уотсън добави 32 точки и 12 борби, включително 5 от 9 точни стрелби отдалеч, а Джамал Мъри завърши с 16 точки и 8 асистенции.

За „пеликаните“ Дерик Куийн отбеляза 30 точки и 9 борби, а Трей Мърфи III допринесе с 23 точки.

Финалистът от миналия сезон Индиана Пейсърс постигна едва втори успех от началото на кампанията, надделявайки над Шарлът Хорентс със 127:118. Бенедикт Матюрин водеше отбора си по резултатност с 24 точки и 12 борби, а Паскал Сиакам помогна с 22 точки и 7 асистенции за първия успех от 2 ноември насам на тима от Индианаполис.

Новобранецът Кон Кнюпел, който беше избран под номер 4 в драфта тази година, записа най-много точки за Шарлът с 28, към които добави 7 асистенции и 8 борби. Майлс Бриджис завърши с 25 точки и 5 борби за „стършелите“, които вече са с баланс от 4 победи и 11 загуби.

#НБА 2025/2026 #Шай Гилджъс-Алекзандър #Оклахома Сити Тъндър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
1
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
2
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
3
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
4
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
5
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем...
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
6
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: НБА

Леброн Джеймс с исторически рекорд при завръщането си на паркета
Леброн Джеймс с исторически рекорд при завръщането си на паркета
ЛеБрон Джеймс записа дабъл-дабъл за Лос Анджелис Лейкърс при завръщането си в игра ЛеБрон Джеймс записа дабъл-дабъл за Лос Анджелис Лейкърс при завръщането си в игра
Чете се за: 00:55 мин.
Уембаняма е аут от паркета за неопределено време Уембаняма е аут от паркета за неопределено време
Чете се за: 01:37 мин.
ЛеБрон поднови тренировки с ЛА Лейкърс ЛеБрон поднови тренировки с ЛА Лейкърс
Чете се за: 03:32 мин.
Десет поред за Детройт в НБА Десет поред за Детройт в НБА
Чете се за: 03:40 мин.
Атомното дуо на Хюстън разочарова Орландо (ВИДЕО) Атомното дуо на Хюстън разочарова Орландо (ВИДЕО)
Чете се за: 06:02 мин.

Водещи новини

В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв. ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви кметът...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ