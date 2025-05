Оклахома възстанови равенството в серията с Денвър (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър намери начин да надигне глава във втория кръг в плейофите на НБА. Селекцията на Майк Дейно матира Денвър Нъгетс с 92:87 в четвъртата полуфинална среща, изиграна в "Бол Арена". Въпреки неубедителния старт, който предложиха и двата отбора, "гръмотевиците" излязоха на печелившата страна в заключителната четвърт, когато отблъснаха всички опити за щурм на състава на Дейвид Аделман и стопираха пропадането си от два поредни грешни хода.

По този начин Тъндър върнаха равенство в серията срещу Нъгетс за 2:2 победи. Така петият мач ще бъде на територията на Оклахома, като той ще се състои на 14 май (сряда).

Fought for this onepic.twitter.com/KaRh9uSxJZ — OKC THUNDER (@okcthunder) May 11, 2025

Безплодните атаки се превърнаха в запазена марка и за двата отбора в откриващите минути, в които грешните решения също не липсваха. Парадът на неточните стрелби продължи до края на встъпителния период, завършил при любопитния резултат 17:8 в полза на гостите.

Caruso finds Hartenstein for the ferocious flush



OKC leading DEN in the 2Q of Game 4 on ABC!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/0S0QKEV5Am — NBA (@NBA) May 11, 2025

Шей Гилджъс-Алекзандър направи опит „гръмотевиците“ да подобрят играта си офанзивен план по пътя към първата двуцифрена преднина, докато ниските проценти за домакините се превърнаха в симптоми. Размяна на щафетата между Крисчън Браун и Никола Йокич повдигнаха духа на Нъгетс, но Алекс Каурзо бе основната причина отборът от Оклахома да се оттегли в съблекалнята при 42:36.

HOW DID JOKER MAKE THISpic.twitter.com/LMzSLKljNb — NBA (@NBA) May 11, 2025

Джамал Мъри оказа нужната подкрепа на Йокич и Браун, а тимът от щата Колорадо намери рецептата за пълния обрат на старта на третата част. Усилията на Аарън Уигинс даде да се разбере, че Тъндър няма да развяват бялото знаме, но домакините си извоюваха 6-точков актив след 36 минути игрово време.

MPJ ON ONE END.

CHET ON THE OTHER.



A pair of powerful jams to start the second half of Game 4 on ABCpic.twitter.com/CogzOdDccF — NBA (@NBA) May 11, 2025

Гостите завишиха оборотите в дефанзивен план, а точният мерник на Кейсън Уолъс провокира нов обрат, този път в тяхна полза при откриването на заключителната четвърт. Мъри и Йокич влязоха в ролята на познатите лидери, оставяйки вратичка на тима от щата Колорадо. Все пак Гилджъс-Алекзандър напомни за реализаторските си качества във финалните 3 минути и „гръмотевиците“ ликуваха в края на последната сирена.

SGA extends the lead for the Thunder



Get to ABC now for the finish! pic.twitter.com/Li3Q97G7eK — NBA (@NBA) May 11, 2025

Шей Гилджъс-Алекзандър вдъхнови Оклахома със своите 25 точки, 6 борби и 6 асистенции. Арън Уигинс (6 овладени под двата ринга топки) и Кейсън Уолъс (5 овладени под двата коша топки) се разписаха с по 11 точки. Алекс Карузо и Джейлън Уилямс оставиха на сметката си по 10, като вторият финишира и с 5 завършващи подавания.

Никола Йокич се отличи за Денвър с 27 точки и 13 борби. Крисчън Браун и Джамал Мъри (5 асистенции) нанизаха по 17 точки. Арън Годрън регистрира 15, 16 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания.