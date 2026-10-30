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Окончателните резултати в Израел оставиха Нетаняху без мнозинство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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без ясен победител изборите израел ndash силите двата лагера изравнени
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Блокът на израелския премиер Бенямин Нетаняху спечели най-много места на парламентарните избори, но остана далеч от необходимото мнозинство за съставяне на правителство. Това показват окончателните резултати, публикувани рано на 30 октомври, предаде АФП.

Коалицията на Нетаняху, обединяваща десни и крайнодесни партии, получава 53 от общо 120 места в Кнесета. Неговата партия „Ликуд“ остава най-голямата парламентарна сила с 27 депутати.

Опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот, печели 48 мандата.

Данните на Централната избирателна комисия показват още, че арабските партии „Раам“ и „Обединената листа“ получават общо 19 места. Това им отрежда потенциално решаваща роля при формирането на следващото парламентарно мнозинство.

#резултати от избори #Израел

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