Олимпиакос тренира при закрити врата в София, отмениха среща на Везенков с фенове

Срещата на българската баскетболна звезда Александър Везенков с фенове преди днешната тренировка на Олимпиакос в София няма да се състои. Това съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

По решение на треньорския щаб на гръцкия тим сутрешното занимание ще бъде проведено при закрити врата, като целта е играчите да запазят максимална концентрация преди предстоящия важен двубой.

"Позицията на отбора е баскетболистите да не бъдат обезпокоявани и фокусът им да не бъде изместван“, уточниха от федерацията, като поднесоха извинения към привържениците за отменената среща.

Първоначално беше планирано децата и феновете да имат възможност да се срещнат с Везенков преди тренировката на Олимпиакос.

Гръцкият тим излиза тази вечер от 19:30 часа срещу Апоел Тел Авив в двубой от Евролигата, който ще се проведе в зала „Арена 8888“ в София. Срещата е от ключово значение за крайното класиране в редовния сезон.