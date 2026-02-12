Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън получи предложение за брак

Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън, която не успя да завърши супергигантския слалом на Игрите в Милано/Кортина по-рано днес, все пак си тръгна от пистата "Олимпия Деле Тофане" в Кортина д’Ампецо щастлива и с нещо ценно - годежен пръстен, информира агенция АП.

Дългогодишният приятел на американката - Конър Уоткинс, ѝ предложи брак близо до финалната линия. Заобиколена от членове на отбора на САЩ Джонсън каза „Да!“ и последва прегръдка.

След това 30-годишната Джонсън протегна лявата си ръка, за да покаже бижуто - син сапфир, обграден от бели сапфири, инкрустирани в бяло злато.

Предложението за брак дойде около час след падането на скиорката в супергигантския слалом, спечелен от Федерика Бриньоне.