БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън получи предложение за брак

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Американката каза "Да" на дългогодишния си приятел Конър Уоткинс.

Брийзи Джонсън
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън, която не успя да завърши супергигантския слалом на Игрите в Милано/Кортина по-рано днес, все пак си тръгна от пистата "Олимпия Деле Тофане" в Кортина д’Ампецо щастлива и с нещо ценно - годежен пръстен, информира агенция АП.

Дългогодишният приятел на американката - Конър Уоткинс, ѝ предложи брак близо до финалната линия. Заобиколена от членове на отбора на САЩ Джонсън каза „Да!“ и последва прегръдка.

След това 30-годишната Джонсън протегна лявата си ръка, за да покаже бижуто - син сапфир, обграден от бели сапфири, инкрустирани в бяло злато.

Предложението за брак дойде около час след падането на скиорката в супергигантския слалом, спечелен от Федерика Бриньоне.

Свързани статии:

Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Това е първа олимпийска титла за Бриньоне, която вече имаше сребро...
Чете се за: 02:20 мин.
#Милано/Кортина 2026 #Брийзи Джонсън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
3
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
4
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Зимни

Калина Недялкова: Не съм доволна от днешното си представяне
Калина Недялкова: Не съм доволна от днешното си представяне
Георги Атанасов: България е една от водещите нации в алпийския сноуборд Георги Атанасов: България е една от водещите нации в алпийския сноуборд
Чете се за: 01:52 мин.
Атанас Фурнаджиев: Върнахме България на картата на световния биатлон Атанас Фурнаджиев: Върнахме България на картата на световния биатлон
Чете се за: 02:17 мин.
Волфганг Пихлер и Роберт Кабуков: Планът беше да спечелим медал в Милано/Кортина Волфганг Пихлер и Роберт Кабуков: Планът беше да спечелим медал в Милано/Кортина
Чете се за: 03:02 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
23690
Чете се за: 18:40 мин.
МОК забрани на втори украинец да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си МОК забрани на втори украинец да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма
Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ