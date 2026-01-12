Опасно зимно време – къде е най студено?

Жълт код за ниски температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за 18 области на страната за днес.

Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за повечето области в страната – Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

Най-ниски температури тази сутрин са измерени във Враца, Лом и Кнежа, където термометрите са отчели минус 9 градуса. На връх Мусала измерената температура е била минус 23 градуса, а на връх Ботев минус 21 градуса. В местността Рожен температурата тази сутрин е била минус 19 градуса.