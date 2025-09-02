БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Определят списъка с международните футболни съдии в края на септември

Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Това обяви Станислав Тодоров, който сподели, че подкрепата на Георги Иванов е налице.

Определят списъка с международните футболни съдии в края на септември
В края на месец септември ще стане ясно дали ще има промени в списъка на международните футболни съдии за 2026 година. Това обяви Станислав Тодоров на днешната пресконференция, който уточни, че тогава ще се проведе съвещание на Съдийската комисия към БФС. Традиционно УЕФА чака предложенията за новите годишни международни листи до месец преди края на сезона и ги обявява в първите дни на януари следващата година.

Към момента международните български съдии са Георги Кабаков (в категория 1), Никола Попов, Волен Чинков, Драгомир Драганов, Радослав Гидженов и Георги Гинчев.

Ето какво каза Тодоров по темата:

"Дали ще има промени в списъка с международни съдии или не, както и какви промени може да настъпят, ще стане ясно в края на месец септември по време на заседание на комисията“, каза той към този момент сподели, че е трудно България да има повече от шест международни рефери.

Бившият съдия започва своята втора година като председател на Съдийската комисия на БФС и заяви, че работата му върви добре, а подкрепата от президента на централата Георги Иванов е на лице.

"Президентът стои зад съдиите и това ни дава увереност. Аз съм бил съдия 22 години, много време в първа лига, сега също съм в съдийството. И горе-долу знам какви практики е имало навремето. Сега със сигурност е по-малък натиска от времето, когато аз бях съдия. Разбира се, по-трудно е да си ръководител, отколкото съдия на терена", каза още Тодоров.

Той допълни, че е доволен от поколението, което се задава при ръководещите арбитри. И посочи младите и нови в листата на Първа лига Георги Стоянов от Пловдив и Тодор Киров от Варна, които са много перспективни и ще се появяват все повече по терените. Новите лица в ръководещите на Втора лига пък са шест от този сезон.

"Средната възраст на съдиите в Първа лига е 25-35 години за ръководещите, а във Втора лига – 20-30 години. Работи се основно с млади хора, които обаче отлично знаят правилата, теоретично са подготвени много добре. Те правят грешки, но грешките не са от незнание, а от липса на опит. Тези съдии, които в момента навлизат в професионалния футбол, имат потенциал и могат да надскочат нивото на актуалните международни съдии", каза още Тодоров.

